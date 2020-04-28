Чад отменил смертную казнь

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В африканской Республике Чад отменили смертную казнь, которая была введена для террористов.
Чад отменил смертную казнь
  • Reuters

Как сообщает AFP, депутаты парламента Чада единогласно проголосовали за отмену смертной казни за террористические акты.

В начале 2000-х годов в Чаде был введён мораторий на смертную казнь. В конце 2014 года смертная казнь была отменена, однако летом 2015 года снова восстановлена из-за атак боевиков группировки «Боко харам»*.

В марте сообщалось, что не менее 92 военнослужащих армии Чада погибли в результате нападения боевиков террористической группировки «Боко харам».

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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