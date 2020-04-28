Более 22 тысяч человек заразились коронавирусом в США за сутки

Короткая ссылка
Более 22 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Соединённых Штатах за сутки.
Более 22 тысяч человек заразились коронавирусом в США за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за сутки в стране было выявлено 22 412 случаев заражения COVID-19, а днём ранее этот показатель составлял 27 631.

Также за прошедшие 24 часа из-за коронавируса умерли 1378 человек, а накануне число летальных исходов составляло 1126. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об испытаниях в США более 70 методик лечения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить