Более 22 тысяч человек заразились коронавирусом в США за сутки

Более 22 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Соединённых Штатах за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за сутки в стране было выявлено 22 412 случаев заражения COVID-19, а днём ранее этот показатель составлял 27 631.

Также за прошедшие 24 часа из-за коронавируса умерли 1378 человек, а накануне число летальных исходов составляло 1126.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об испытаниях в США более 70 методик лечения коронавирусной инфекции.