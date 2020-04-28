Nord Stream 2 AG оценила заявление Польши о возможном аресте активов

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Компания — оператор проекта строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировала данные о возможной попытке Польши наложить арест на активы газопровода из-за суда с «Газпромом».
Nord Stream 2 AG оценила заявление Польши о возможном аресте активов
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Как сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Йенс Мюллер, оператор не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть соответствующие активы.

«Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект», — сказал он.

Таким образом представитель оператора ответил на вопрос, получала ли компания судебные уведомления от Польши.

Ранее польская PGNiG заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат порядка 6 млрд злотых (около $1,5 млрд).

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский, комментируя данное разбирательство, заявил, что Польша может попробовать наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если польская компания не получит средства.

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