В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о намерении властей страны отменить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 мая.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы готовы вам объявить, что можем завершить ограничения по выходу на улицу... С 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и при котором нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире», — сказал министр.

Ранее вице-канцлер Австрии и министр спорта страны Вернер Коглер заявил, что футбольные клубы могут возобновить тренировочную работу с 20 апреля.