В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая
Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня мы готовы вам объявить, что можем завершить ограничения по выходу на улицу... С 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и при котором нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире», — сказал министр.
Ранее вице-канцлер Австрии и министр спорта страны Вернер Коглер заявил, что футбольные клубы могут возобновить тренировочную работу с 20 апреля.