В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая

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Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о намерении властей страны отменить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 мая.
В Австрии намерены отменить режим самоизоляции с 1 мая

    Об этом сообщает ТАСС.

    «Сегодня мы готовы вам объявить, что можем завершить ограничения по выходу на улицу... С 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и при котором нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире», — сказал министр.

    Ранее вице-канцлер Австрии и министр спорта страны Вернер Коглер заявил, что футбольные клубы могут возобновить тренировочную работу с 20 апреля.

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