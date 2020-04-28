Число заражённых коронавирусом в Германии превысило 156 тысяч

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COIVD-19 в Германии превысило 156 тыс.

Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Согласно статистике, за сутки в ФРГ выявили 1144 новых случая заражения, а умерли от вируса 163 человека.

Уточняется, что всего коронавирусом в Германии заболели 156 337 человек, а скончались от COVID-19 в стране 5913 пациентов.

За всё время излечиться от коронавируса в ФРГ удалось более чем 117 тыс. человек.

Ранее несколько сотен жителей Берлина вышли на акцию протеста против ограничительных мер, введённых властями для борьбы с эпидемией коронавируса.

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