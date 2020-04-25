В Берлине прошёл митинг против карантинных мер
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, задержаны были несколько самых активных участников протеста.
Акция должна была пройти на площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. В результате на самой площади на момент начала митинга находились не более 100 участников акции, остальные собрались на прилегающих улицах.
Главным требованием протестующих было «восстановление конституционных прав».
Ранее сообщалось, что в Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса.