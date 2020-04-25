В Берлине прошёл митинг против карантинных мер

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Несколько сотен жителей Берлина вышли на акцию протеста против ограничительных мер, введённых властями для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В Берлине прошёл митинг против карантинных мер
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, задержаны были несколько самых активных участников протеста.

Акция должна была пройти на площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. В результате на самой площади на момент начала митинга находились не более 100 участников акции, остальные собрались на прилегающих улицах.

Главным требованием протестующих было «восстановление конституционных прав».

Ранее сообщалось, что в Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса.

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