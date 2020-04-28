Помпео провёл переговоры с Гуаидо

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что Помпео «подтвердил, что США поддерживают усилия, которые предпринимает он (Гуаидо. — RT) и демократически избранная Национальная ассамблея для восстановления демократии в Венесуэле».

Стороны также «обсудили рамки демократического перехода, предложенные госсекретарем 31 марта». 

В конце марта Помпео заявил, что Соединённые Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций в отношении этой страны.

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