Помпео провёл переговоры с Гуаидо

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что Помпео «подтвердил, что США поддерживают усилия, которые предпринимает он (Гуаидо. — RT) и демократически избранная Национальная ассамблея для восстановления демократии в Венесуэле».

Стороны также «обсудили рамки демократического перехода, предложенные госсекретарем 31 марта».

В конце марта Помпео заявил, что Соединённые Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций в отношении этой страны.