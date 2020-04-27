Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине. Об этом информирует МИД России.

«Состоялся обмен оценками по итогам заседания контактной группы 20—22 апреля с. г. в контексте рекомендаций состоявшегося 9 декабря 2019 г. в Париже саммита «нормандской четвёрки» о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского комплекса мер», — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров подчеркнул необходимость решения всех вопросов на Украине через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Также стороны обсудили ситуацию, связанную с оптимизацией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, Лавров и генсек ОБСЕ обсудили некоторые вопросы взаимодействия между Россией и ОБСЕ.

Ранее глава МИД России заявил, что Украина саботирует политическую часть договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.