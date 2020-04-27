Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине. Об этом информирует МИД России.
Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ
  • Reuters

«Состоялся обмен оценками по итогам заседания контактной группы 20—22 апреля с. г. в контексте рекомендаций состоявшегося 9 декабря 2019 г. в Париже саммита «нормандской четвёрки» о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского комплекса мер», — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров подчеркнул необходимость решения всех вопросов на Украине через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Также стороны обсудили ситуацию, связанную с оптимизацией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, Лавров и генсек ОБСЕ обсудили некоторые вопросы взаимодействия между Россией и ОБСЕ.

Ранее глава МИД России заявил, что Украина саботирует политическую часть договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить