Япония запретила въезд из России из-за коронавируса

В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.

Отмечается, что список также пополнили 11 стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Также сообщается, что теперь данный перечень насчитывает 87 стран.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, его правительство и замминистра откажутся от получения пособия, которое полагается каждому жителю страны в связи с распространением коронавируса.