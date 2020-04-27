Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.
Отмечается, что список также пополнили 11 стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Также сообщается, что теперь данный перечень насчитывает 87 стран.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, его правительство и замминистра откажутся от получения пособия, которое полагается каждому жителю страны в связи с распространением коронавируса.