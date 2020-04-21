Члены правительства Японии отказались от получения пособий в связи с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, его правительство и замминистра откажутся от получения пособия, которое полагается каждому жителю страны в связи с распространением коронавируса.

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«Премьер-министр вернёт в казну 30% своей зарплаты, а также министры — 20%, также решили не подавать заявлений на получение пособия, которое в рамках экстренных экономических мер будет выплачиваться каждому жителю», — цитирует РИА Новости генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу. Отмечается, что данное решение было принято ввиду необходимости продвижения административно-финансовой реформы. Ранее стало известно, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Японии составило 11 137.