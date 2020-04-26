ВОЗ: в мире подтверждено более 2,8 млн случаев коронавируса

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К настоящему моменту в мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения.
ВОЗ: в мире подтверждено более 2,8 млн случаев коронавируса
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

В том числе за последние сутки было выявлено 93 109 случаев инфицирования COVID-19.

По данным ВОЗ, за всё время пандемии скончались 193 722 человека с подтверждённым коронавирусом. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в настоящее время нет доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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