ВОЗ: в мире подтверждено более 2,8 млн случаев коронавируса
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- globallookpress.com
В том числе за последние сутки было выявлено 93 109 случаев инфицирования COVID-19.
По данным ВОЗ, за всё время пандемии скончались 193 722 человека с подтверждённым коронавирусом.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в настоящее время нет доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.