Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 260 человек

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки выросло на 260 — до 26 644.
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 260 человек
  • Reuters

Об этом сообщает ANSA.

Это самый низкий прирост с 14 марта, когда сообщалось о 175 погибших.

В субботу, 25 апреля, было зарегистрировано 415 смертельных исходов. 

Общее число случаев заражения за всё время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, составило 197 675 с приростом в 2324. 

Ранее сообщалось, что российские специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трёх городах итальянской провинции Брешиа. 

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