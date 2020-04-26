Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 260 человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки выросло на 260 — до 26 644.

Об этом сообщает ANSA.

Это самый низкий прирост с 14 марта, когда сообщалось о 175 погибших.

В субботу, 25 апреля, было зарегистрировано 415 смертельных исходов.

Общее число случаев заражения за всё время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, составило 197 675 с приростом в 2324.

Ранее сообщалось, что российские специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трёх городах итальянской провинции Брешиа.