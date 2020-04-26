Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 260 человек
- Reuters
Об этом сообщает ANSA.
Это самый низкий прирост с 14 марта, когда сообщалось о 175 погибших.
В субботу, 25 апреля, было зарегистрировано 415 смертельных исходов.
Общее число случаев заражения за всё время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, составило 197 675 с приростом в 2324.
Ранее сообщалось, что российские специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трёх городах итальянской провинции Брешиа.