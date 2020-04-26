Аргентина продлила карантин из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Альберто Фернандеса.
«Обязательный карантин продлевается до 10 мая», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в городах с населением более 500 тыс. человек карантинные меры останутся без изменений. В остальных же населённых пунктах возможны послабления по решению местных властей.
В марте правительство Аргентины приняло решение полностью закрыть государственную границу из-за коронавирусной инфекции COVID-19.