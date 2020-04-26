Аргентина продлила карантин из-за коронавируса

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Власти Аргентины приняли решение продлить карантин, введённый из-за коронавирусаной инфекции COVID-19, до 10 мая.
Аргентина продлила карантин из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны Альберто Фернандеса.

«Обязательный карантин продлевается до 10 мая», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в городах с населением более 500 тыс. человек карантинные меры останутся без изменений. В остальных же населённых пунктах возможны послабления по решению местных властей.

В марте правительство Аргентины приняло решение полностью закрыть государственную границу из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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