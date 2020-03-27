Власти Аргентины полностью закрыли границу из-за COVID-19

Правительство Аргентины приняло решение полностью закрыть государственную границу из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

«Расширить действие запрета на въезд на территорию Аргентины через порты, аэропорты и наземные пограничные пункты лиц, живущих в стране, и аргентинцев с видом на жительство за границей», — говорится в документе.

Уточняется, что данная мера будет действовать до 31 марта включительно.

Вместе с этим правительство поясняет, что в Аргентину смогут въехать аргентинцы и иностранцы с видом на жительство в этом государстве, которые уже находятся в пути.

Ранее сообщалось, что аргентинские правоохранительные органы задержали почти 6,2 тыс. человек за несоблюдение карантина, введённого из-за ситуации с коронавирусом.