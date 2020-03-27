В Аргентине около 6,2 тысяч человек задержаны за несоблюдение карантина
- Reuters
«Министерство безопасности Аргентины сообщило, что федеральные силы безопасности начиная с 21 марта и по сегодняшний день задержали 6181 человека по всей стране», — цитирует ТАСС пресс-службу администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса.
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела за невыполнение режима обязательной изоляции.
Также отмечается, что у 938 автомобилей было конфисковано у нарушителей карантина.
Ранее стало известно, что Альберто Фернандес объявил общенациональный карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.