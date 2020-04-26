Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 4 тысячи

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Число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии превысило 4 тыс.
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 4 тысячи
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику бразильского Минздрава.

Отмечается, что за последние сутки в стране умерли 346 человек. Число зафиксированных инфицированных за это же время возросло на более чем 5,5 тыс.

Общее число заражённых к настоящему моменту в Бразилии превышает 58,5 тыс. 

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании начать открытие границ и возобновить торговлю в прежнем режиме, несмотря на всё ещё существующую угрозу коронавирусной инфекции COVID-19.

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