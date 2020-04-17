Болсонару заявил о желании открыть границы Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании начать открытие границ и возобновить торговлю в прежнем режиме, несмотря на всё ещё существующую угрозу коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал на церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения Бразилии Нельсона Тейха.

«Начало процесса открытия границ — это риск, который я принимаю, поскольку если ситуация ухудшится, это будет на моей совести. Однако что я вижу, так это то, что многие люди осознают, что это необходимо», — цитирует его РИА Новости.

В частности, Болсонару допустил возможность открытия границ с соседними странами.

«Необходимо начать открытие границ. Зачем закрывать границу с Парагваем, если это сухопутная граница, которую мы можем контролировать?.. И та же ситуация с Уругваем», — отметил он.

Ранее Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.

28 марта стало известно, что правительство Бразилии закрывает воздушные границы для иностранных граждан на 30 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.