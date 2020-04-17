Болсонару заявил о желании открыть границы Бразилии
- Reuters
Об этом он сказал на церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения Бразилии Нельсона Тейха.
«Начало процесса открытия границ — это риск, который я принимаю, поскольку если ситуация ухудшится, это будет на моей совести. Однако что я вижу, так это то, что многие люди осознают, что это необходимо», — цитирует его РИА Новости.
В частности, Болсонару допустил возможность открытия границ с соседними странами.
«Необходимо начать открытие границ. Зачем закрывать границу с Парагваем, если это сухопутная граница, которую мы можем контролировать?.. И та же ситуация с Уругваем», — отметил он.
Ранее Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
28 марта стало известно, что правительство Бразилии закрывает воздушные границы для иностранных граждан на 30 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.