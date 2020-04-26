За сутки в Турции выявили более 2800 заразившихся коронавирусом

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 2,8 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в Турции выявили более 2800 заразившихся коронавирусом
  • globallookpress.com

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 38 308 тестов и зарегистрирован 2861 новый случай заражения коронавирусом.

Также за указанное время от коронавируса скончались 106 больных, в результате чего общее число умерших достигло 2706.

Общее число заболевших к настоящему моменту составляет 107 733.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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