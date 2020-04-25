Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

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Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портал medRxiv.
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
  • Reuters

Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.

Затем учёные сравнили её с аналогичными показателями за предыдущие пять лет и выяснили, что за период с 21 февраля по 4 апреля 2020 года на территории региона число летальных исходов было в среднем в пять раз выше, чем в прошлые годы.

Как заметили специалисты, в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений. Таким образом, итальянские учёные подтвердили эффективность карантинных мер для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что число излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысило 60 тыс.

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