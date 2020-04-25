Около 300 человек вывезены спецрейсом «Аэрофлота» в Германию

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Посольство Германии в России сообщило о вывозе спецрейсом «Аэрофлота» 294 человек из Москвы во Франкфурт-на-Майне.
Около 300 человек вывезены спецрейсом «Аэрофлота» в Германию
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Уже давно в международном аэропорту Шереметьево не было так людно, как сегодня: рейсом «Аэрофлота» из Москвы во Франкфурт-на-Майне смогли вылететь аж 294 пассажира, среди них — граждане России с правом на долгосрочное проживание в других государствах, граждане Канады, США, Великобритании, а также Германии и других стран ЕС», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Немецкие дипломаты отметили успешность работы посольств и выразили благодарность российской авиакомпании.

Ранее стало известно, что Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за границы до 27 апреля.

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