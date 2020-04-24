В США спрогнозировали дефицит федерального бюджета почти в $4 трлн

Бюджетное управление конгресса США заявило, что федеральный долг страны к концу финансового 2020 года составит $3,7 трлн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз.

«На финансовый 2020 год... прогнозируется дефицит федерального бюджета в $3,7 трлн. Федеральный долг на руках у публики составит 101% ВВП к концу финансового года», — говорится в документе.

Как отмечает агентство, финансовый год закончится 30 сентября.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.