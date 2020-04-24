Путин поручил наладить работу по коронавирусу с другими странами

Российский президент Владимир Путин во время совещания Совета безопасности поручил наладить работу по борьбе с коронавирусной инфекцией с иностранными партнёрами.

Комментируя работу МИД России, Путин призвал «помочь нашим гражданским, так скажем, ведомствам, Минздраву, другим министерствам наладить соответствующие контакты с их партнёрами за границей», чтобы организовать взаимодействие по борьбе с COVID-19.

«Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел. Прошу вас эту работу организовать», — сказал президент.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что послы будут ориентированы соответствующим образом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и вопросы возвращения граждан двух стран на родину.