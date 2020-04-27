ЕК выделит Украине €1,2 млн на улучшение делового климата

Европейская комиссия намерена выделить Украине €1,2 млн на улучшение делового климата. Об этом говорится в тендере ЕК, с текстом которого ознакомился RT.

Еврокомиссия намерена выделить Киеву €1,2 млн на реализацию проекта «Усиление институционального потенциала Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в области национальной инфраструктуры качества (НИК)».

Целью данной европейской инициативы в числе прочего является улучшение делового климата страны.

«Общая цель: улучшить показатели Украины в области делового климата, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок Европейского союза посредством совершенствования НИК», — уточняется в документе.

Проект предполагает реализацию инициатив по нескольким направлениям. Так, отмечается, что участники будут вовлечены в работу над укреплением украинской нормативно-правовой базы, связанной с техническими нормами.

Также в их обязанности войдёт разработка общественной информационно-пропагандистской стратегии о возможностях, которые откроются частному сектору Украины с реформированием НИК.

«Задача (НИК. — RT) — побуждать предпринимателей пользоваться преимуществами, возникающими в результате дебюрократизации», — говорится в документе.

Заявку на участие в конкурсе могут подать лишь государственные органы и иные уполномоченные структуры.

Прошлой осенью официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич назвала объём направленной Украине финансовой помощи ЕС беспрецедентным.

Она отметила, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институты «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» в стране.