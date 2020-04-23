Лидеры ЕС проведут новую конференцию по коронавирусу в начале мая
- Reuters
«В начале мая будет организована новая встреча», — сказал Макрон, его слова приводит ТАСС.
По его словам, у лидеров ЕС есть «консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис».
«Распространение вируса стало необычайным потрясением, которое требует неординарного ответа», — подчеркнул Макрон.
Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Евросоюз выйти из кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19, сильнее, не растеряв демократические ценности.