Лидеры ЕС проведут новую конференцию по коронавирусу в начале мая

Лидеры стран Евросоюза планируют провести новую видеоконференцию в начале мая по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«В начале мая будет организована новая встреча», — сказал Макрон, его слова приводит ТАСС.

По его словам, у лидеров ЕС есть «консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис».

«Распространение вируса стало необычайным потрясением, которое требует неординарного ответа», — подчеркнул Макрон.

Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Евросоюз выйти из кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19, сильнее, не растеряв демократические ценности.