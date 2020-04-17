В ЕП призвали ЕС не растерять демократические ценности из-за COVID-19

Глава Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли призвал Евросоюз выйти из кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19, сильнее, не растеряв демократические ценности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пленарной сессии Европарламента.

«Мы хотим выйти из этого кризиса, усилив Европейский союз, сохранив единство и солидарность его членов и не растеряв наших демократических ценностей и сохранив наши правила», — цитирует его РИА Новости.

Сассоли также добавил, что примет участие в заседании глав государств и правительств ЕС в режиме видеоконференции 23 апреля.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.