В ЕП призвали ЕС не растерять демократические ценности из-за COVID-19

Короткая ссылка
Глава Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли призвал Евросоюз выйти из кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19, сильнее, не растеряв демократические ценности.
В ЕП призвали ЕС не растерять демократические ценности из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пленарной сессии Европарламента.

«Мы хотим выйти из этого кризиса, усилив Европейский союз, сохранив единство и солидарность его членов и не растеряв наших демократических ценностей и сохранив наши правила», — цитирует его РИА Новости.

Сассоли также добавил, что примет участие в заседании глав государств и правительств ЕС в режиме видеоконференции 23 апреля.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить