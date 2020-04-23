Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС

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Российский премьер Михаил Мишустин заявил на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.
Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС
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«Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече членов Высшего евразийского экономического совета в формате видеоконференции заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.

Президент отметил, что крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.

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