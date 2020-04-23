Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС

Российский премьер Михаил Мишустин заявил на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.

«Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече членов Высшего евразийского экономического совета в формате видеоконференции заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.

Президент отметил, что крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.