Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС
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«Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции», — цитирует РИА Новости Мишустина.
Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече членов Высшего евразийского экономического совета в формате видеоконференции заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.
Президент отметил, что крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.