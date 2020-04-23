МИД Ирана выразил протест США из-за угроз иранским кораблям

МИД Ирана выразил протест послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США, в связи с заявлением американского лидера Дональда Трампа о готовности ВМС при необходимости атаковать иранские военные корабли.

Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

«Была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил, в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию морской навигации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что 15 апреля в Персидском заливе произошёл инцидент с американскими кораблями, во время которого США вели провокационные действия.