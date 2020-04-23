В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране

Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.

Как он заявил во время общения с журналистами, ссылаясь на мнение экспертов, возможная вторая волна коронавируса не будет такой масштабной, как первая.

«Это не будет тем, через что мы сейчас проходим», — указал он.

По его словам, нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа.

«Это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 46 тыс.

21 апреля Трамп рассказал об испытаниях в США более 70 методик лечения коронавирусной инфекции.