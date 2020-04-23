Эмир Катара обсудил с главой США борьбу с коронавирусом

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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, во время которых лидеры обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Катарское агентство новостей.

«Они обсудили способы борьбы с эпидемией COVID-19 и предотвращения её распространения», — отметило агентство на своей странице в Twitter.

Уточняется, что лидеры также затронули в беседе стратегические отношения между двумя странами, а также наиболее значимые события на региональной и международной аренах.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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