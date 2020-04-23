В Бахрейне продлили введённые из-за COVID-19 ограничительные меры

Власти Бахрейна приняли решение продлить на две недели ограничительные меры, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает бахрейнское агентство BNA.

Уточняется, что кинотеатры, спортивные центры, бассейны, кальянные, рестораны и туристические объекты останутся закрытыми в Бахрейне с 23 апреля по 7 мая.

Помимо этого, работа торговых и промышленных магазинов ограничена доставкой товаров.

Вместе с этим власти Бахрейна обязали граждан продолжать носить маски в общественных местах.

Ранее главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико выступил за продление ограничительных мер в России.