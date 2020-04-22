В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Тестирование кандидатов на вакцины на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения в Германии и за её пределами», — подчеркнули в институте.

Как отмечается, в первой части испытания вакцины примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

20 апреля сообщалось, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 145 742.

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