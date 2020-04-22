В Словакии одобрили меры по ослаблению карантина, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Например, с 22 апреля в стране можно будет заниматься спортом на стадионе и покупать продукты на рынке.

Об этом сообщил премьер-министр Игорь Матович.

«В частности, открываются магазины и предприятия в сфере обслуживания, имеющие площадь до 300 кв. м, общепит с раздачей блюд через внешнее окно, спортплощадки и стадионы на открытой местности без использования раздевалок, душевых и туалетов, общежития без буфетов и столовых, фермерские рынки на открытой местности, автосалоны и автобазары», — приводит его слова РИА Новости.

При этом премьер предупредил, что гигиенические правила должны соблюдаться, а если кто-то «чересчур легкомысленно будет вести себя в условиях облегчённых мер карантина», то власти могут эти меры отменить.

21 марта члены нового правительства Словакии в связи с пандемией коронавируса принесли присягу в масках и перчатках.