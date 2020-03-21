Правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках
- Reuters
Отмечается, что все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, были в медицинских масках и перчатках.
В коалиционное правительство вошли представители четырёх партий, возглавил его лидер правоконсервативной партии «Обычные люди» Игорь Матович.
На данный момент в Словакии зарегистрировано 137 случаев коронавируса.
Ранее в ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.