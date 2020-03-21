Правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках

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Члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и перчатках в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Associated Press.
Правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках
  • Reuters

Отмечается, что все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, были в медицинских масках и перчатках.

В коалиционное правительство вошли представители четырёх партий, возглавил его лидер правоконсервативной партии «Обычные люди» Игорь Матович. 

На данный момент в Словакии зарегистрировано 137 случаев коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.

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