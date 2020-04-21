Трамп и Джонсон обсудили восстановление мировой экономики

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону вопросы восстановления мировой экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили своё тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, чтобы снова открыть глобальную экономику и обеспечить доступ к медицинской помощи и поставкам всем нуждающимся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.

Джонсон, отмечает пресс-служба, заверил Трампа, что поправляется после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики США разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.