Трамп и Джонсон обсудили восстановление мировой экономики
- Reuters
«Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили своё тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, чтобы снова открыть глобальную экономику и обеспечить доступ к медицинской помощи и поставкам всем нуждающимся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.
Джонсон, отмечает пресс-служба, заверил Трампа, что поправляется после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики США разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.