Трамп и Джонсон обсудили восстановление мировой экономики

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону вопросы восстановления мировой экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Трамп и Джонсон обсудили восстановление мировой экономики
  • Reuters

«Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили своё тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, чтобы снова открыть глобальную экономику и обеспечить доступ к медицинской помощи и поставкам всем нуждающимся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.

Джонсон, отмечает пресс-служба, заверил Трампа, что поправляется после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики США разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей. 

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