Мишустин обсудил с премьером Вьетнама борьбу с коронавирусом

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук обсудили взаимодействие в области борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Мишустин обсудил с премьером Вьетнама борьбу с коронавирусом
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Главы правительств обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией с акцентом на развитие контактов между медицинскими специалистами и учреждениями здравоохранения России и Вьетнама», — говорится в сообщении.

Также стороны «обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах», при этом «особое внимание» уделили сооружению во Вьетнаме новых объектов электрогенерации и созданию сборочных производств российских автомобилей.

Премьер-министры подчеркнули важное значение Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.

Кроме этого, Нгуен Суан Фук передал Мишустину приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом после отмены ограничений, связанных с COVID-19.

В конце марта Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

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