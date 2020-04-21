Лавров рассказал о ростках нормальных отношений с Польшей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ростки нормальных отношений между Москвой и Варшавой сохраняются.

По словам Лаврова, ранее у России и Польши было столько механизмов для сотрудничества, «сколько едва ли есть... с какой-то другой европейской страной».

«Более того, какие-то ростки этих отношений сохраняются до сих пор... И я очень надеюсь, что с нашими польскими соседями и, не побоюсь этого слова, друзьями (а у меня много друзей в Польше) мы преодолеем нынешний период и что попытки искусственно создавать поводы для разъединения наших народов не возобладают», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

В начале марта министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы улучшения отношений с Москвой.