В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

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В Китае за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 при отсутствии летальных исходов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом четыре из 11 новых случаев заражения завезены из-за границы.

Таким образом, общее число зарегистрированных в Китае случаев инфицирования прибывших из других стран граждан достигло 1 587.

Всего в КНР с декабря коронавирусом заразились 82 758 человек, 4 632 из которых умерли.

Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин объяснил, почему считает невозможным искусственное происхождение коронавируса нового типа.

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