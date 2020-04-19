Вирусолог из Ухани объяснил невозможность синтеза коронавируса людьми

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Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин объяснил, почему считает невозможным искусственное происхождение коронавируса нового типа.
Вирусолог из Ухани объяснил невозможность синтеза коронавируса людьми
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Как считает специалист, нет никаких доказательств того, что вирус был синтезирован умышленно — такие выводы он сделал исходя из собственных знаний в области вирусологии.

«Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус», — цитирует его CGTN.

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.

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