Вирусолог из Ухани объяснил невозможность синтеза коронавируса людьми

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин объяснил, почему считает невозможным искусственное происхождение коронавируса нового типа.

Как считает специалист, нет никаких доказательств того, что вирус был синтезирован умышленно — такие выводы он сделал исходя из собственных знаний в области вирусологии.

«Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус», — цитирует его CGTN.

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.