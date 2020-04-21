Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в Канаде
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«От имени американского народа президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп выражают свои искренние соболезнования всем канадцам в связи с недавними ужасным преступлением в Новой Шотландии», — говорится в пресс-релизе.
19 апреля 51-летний мужчина, одетый в форму, похожую на полицейскую, открыл стрельбу по людям в канадском городе Портапик.
В результате стрельбы погибли 18 человек, подозреваемый также скончался.