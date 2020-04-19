В Канаде мужчина устроил стрельбу

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В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
В Канаде мужчина устроил стрельбу
  • Pixabay

Об этом сообщает CBC.

Уточняется, что в результате стрельбы есть жертвы, однако их точное число не называется.

Стрелком является 51-летний Габриэл Уортман. Полиция его уже задержала.

Согласно предварительным данным, в момент происшествия Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, его машина также была похожа на автомобиль правоохранительных органов, при этом стрелок не является полицейским.

В марте сообщалось, что в результате стрельбы в отеле в канадском городе Гамильтон погибли два человека.

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