В Канаде мужчина устроил стрельбу

В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.

Об этом сообщает CBC.

Уточняется, что в результате стрельбы есть жертвы, однако их точное число не называется.

Стрелком является 51-летний Габриэл Уортман. Полиция его уже задержала.

Согласно предварительным данным, в момент происшествия Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, его машина также была похожа на автомобиль правоохранительных органов, при этом стрелок не является полицейским.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

В марте сообщалось, что в результате стрельбы в отеле в канадском городе Гамильтон погибли два человека.