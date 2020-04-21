Трюдо намерен ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, жертвами которой, по последним данным, стали 18 человек.
Трюдо намерен ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы
  • Reuters

Канадский премьер отметил, что закон не удалось рассмотреть, так как работа парламента была приостановлена в результате эпидемии коронавирусной инфекции.

«Я могу сказать, что мы были в шаге от введения закона, запрещающего боевое оружие по всей стране... Но мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе», — цитирует Трюдо телеканал CTV.

Ранее сообщалось о 16 погибших в результате стрельбы в Канаде. Подозреваемый также скончался.

19 апреля 51-летний мужчина, одетый в форму, похожую на полицейскую, открыл стрельбу по людям в канадском городе Портапик.

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