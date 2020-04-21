Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

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Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
  • Reuters

«Президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих людей на ключевые позиции в своей администрации: Джули Фишер из штата Теннесси на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Республике Беларусь», — говорится в заявлении.

Фишер также раньше была временным поверенным в делах посольства США в России.

В феврале журнал Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что администрация Трампа рассматривает Джули Фишер в качестве основного претендента на должность посла в Минске.

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