Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих людей на ключевые позиции в своей администрации: Джули Фишер из штата Теннесси на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Республике Беларусь», — говорится в заявлении.

Фишер также раньше была временным поверенным в делах посольства США в России.

В феврале журнал Foreign Policy со ссылкой на источники писал, что администрация Трампа рассматривает Джули Фишер в качестве основного претендента на должность посла в Минске.