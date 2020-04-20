Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование в САР.
Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии
  • © Michael Brochstein
  • globallookpress.com

«На встрече обсуждались последние события политического процесса (урегулирования), среди которых конституционный комитет и астанинский процесс, и развитие ситуации на севере Сирии», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии сирийского президента.

Отмечается, что Асад выразил соболезнования Зарифу в связи со смертями от COVID-19 в Иране. 

Также Асад заявил о попытках США использовать пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в политических целях.

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