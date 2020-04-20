Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии

Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование в САР.

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