Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии
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«На встрече обсуждались последние события политического процесса (урегулирования), среди которых конституционный комитет и астанинский процесс, и развитие ситуации на севере Сирии», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии сирийского президента.
Отмечается, что Асад выразил соболезнования Зарифу в связи со смертями от COVID-19 в Иране.
Также Асад заявил о попытках США использовать пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в политических целях.