Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом.

«Если Ирану нужна помощь в этом, я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что если Ирану нужны аппараты ИВЛ, то США располагает тысячами таких аппаратов.

«Что должны делать они? Быть умнее и пойти на сделку», — добавил президент.

Ранее стало известно, что в Иране впервые за месяц зафиксировали менее 100 летальных случаев за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией.