В Иране рассказали о ситуации со смертностью в связи с коронавирусом
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«Впервые за последний месяц у нас двузначный показатель — за сутки умерли 98 человек, что тоже вызывает сожаление. С учётом этих данных всего скончались 4683 человека», — цитирует его телеканал IRINN.
По данным Минздрава Ирана, 74 877 человек заражены коронавирусом, 3691 из них находится в критическом состоянии.
Ранее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране превысило 70 тыс.