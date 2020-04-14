В Иране рассказали о ситуации со смертностью в связи с коронавирусом

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В Иране впервые за месяц зафиксировали менее 100 летальных случаев за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.
В Иране рассказали о ситуации со смертностью в связи с коронавирусом
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Впервые за последний месяц у нас двузначный показатель — за сутки умерли 98 человек, что тоже вызывает сожаление. С учётом этих данных всего скончались 4683 человека», — цитирует его телеканал IRINN.

По данным Минздрава Ирана, 74 877 человек заражены коронавирусом, 3691 из них находится в критическом состоянии.

Ранее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране превысило 70 тыс.

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