Число жертв коронавируса в Сербии достигло 122

Министерство здравоохранения Сербии заявило, что число погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 122.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, всего в стране было выявлено 6318 заражённых, включая умерших и выздоровевших.

«За сутки были тестированы анализы 2673 пациентов, 324 из них позитивны на коронавирус. Госпитализированы 3,9 тыс. человек, 120 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. За сутки скончались ещё пять граждан, из них четыре женщины», — указывают в Минздраве.

Отмечается, что с начала пандемии выздоровели 753 жителя Сербии.

Ранее посол Сербии в России Мирослав Лазански поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом и заявил, что помощь была своевременной.