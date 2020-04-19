Число жертв коронавируса в Сербии достигло 122

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Сербии заявило, что число погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 122.
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 122
  • РИА Новости

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, всего в стране было выявлено 6318 заражённых, включая умерших и выздоровевших.

«За сутки были тестированы анализы 2673 пациентов, 324 из них позитивны на коронавирус. Госпитализированы 3,9 тыс. человек, 120 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. За сутки скончались ещё пять граждан, из них четыре женщины», — указывают в Минздраве.

Отмечается, что с начала пандемии выздоровели 753 жителя Сербии.

Ранее посол Сербии в России Мирослав Лазански поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом и заявил, что помощь была своевременной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить