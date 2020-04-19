За сутки в Нидерландах выявили более 1000 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.
Общее число заражённых в стране превысило 32 тыс.
Уточняется, что также за сутки в стране скончались 83 человека из-за вируса, в результате чего общее число умерших достигло 3684.
В настоящий момент в больницах Нидерландов лечатся 9704 человека, этот показатель за сутки возрос на 110 пациентов.
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