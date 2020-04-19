Мадуро не исключил перенос парламентских выборов в Венесуэле

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью радиостанции AM 750 не исключил, что выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы могут быть перенесены на более поздний срок.

Он сообщил, что «согласно конституции, выборы в Национальную ассамблею должны пройти в этом году».

«Я не знаю, будут ли выборы в этом году... Сегодня было бы неразумным с моей стороны говорить, что выборы должны состояться», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он добавил, что в настоящий момент приоритетной является борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить