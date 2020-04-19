Мадуро не исключил перенос парламентских выборов в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью радиостанции AM 750 не исключил, что выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы могут быть перенесены на более поздний срок.

Он сообщил, что «согласно конституции, выборы в Национальную ассамблею должны пройти в этом году».

«Я не знаю, будут ли выборы в этом году... Сегодня было бы неразумным с моей стороны говорить, что выборы должны состояться», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он добавил, что в настоящий момент приоритетной является борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что 11 апреля страна получила от Китая более 30 тонн гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.