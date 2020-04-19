Посольство России в Чехии прокомментировало изменение адреса
Соответствующий комментарий опубликован на странице российского посольства в Facebook.
В дипмиссии рассказали, что в марте из мэрии Праги пришло уведомление «о прекращении существования адреса представительского здания посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1», являвшегося официальным адресом российской дипмиссии.
«Согласно данному уведомлению за представительским зданием «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36», — пояснили в посольстве и добавили, что планируют использовать этот адрес в качестве официального.
Ранее городской совет Праги принял решение переименовать площадь Под каштанами, на которой расположено здание российского посольства в Чехии, в честь Бориса Немцова.