Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

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Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Lidove noviny.
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
  • @Посольство России в Чехии
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Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.

Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.

Об инициативе переименовать площадь сообщил в начале февраля мэр города Зденек Гржиб.

Ранее в честь Немцова переименовали площади перед посольствами в Вашингтоне и Вильнюсе. Кроме того, сквер его имени появился возле здания российской дипмиссии в Киеве. 

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