Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
- @Посольство России в Чехии
Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.
Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика.
Об инициативе переименовать площадь сообщил в начале февраля мэр города Зденек Гржиб.
Ранее в честь Немцова переименовали площади перед посольствами в Вашингтоне и Вильнюсе. Кроме того, сквер его имени появился возле здания российской дипмиссии в Киеве.